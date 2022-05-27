شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أفريقى من 9 دول يزور كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، عن زيارة وفد أفريقي من وزارات الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمى وجهات صناعية بعدد من دول أفريقيا، للتعرف على البرامج التعليمية والمعامل بالكلية سواء على مستوى الباحثين أو في مجالات الصناعة وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

ضم الوفد الأفريقي 25 إفريقيا يمثلون جهات حكومية من 9 دول أفريقية مختلفة وهي: نيجيريا - تشاد - بوروندي - بورکینافاسو - مدغشقر - الجابون - مالي - مالاوي - جيبوتي) وذلك في إطار فعاليات ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان "تكنولوجيا النانو واستخدامها في التطبيقات الصناعية".

وقد بدأ الوفد بجولة تفقدية لمعامل التوصيف للمواد النانوية والتعرف على الأجهزة الحديثة به وأهميتها في مجال النانوتكنولوجي وكيفية الاستفادة منها في التطبيقات المختلفة (تنقية وتحلية المياه والخلايا الشمسية)، كما تفقد الوفد معامل البيولوجيا والتعرف على الأجهزة المستخدمة في فصل البروتينات والأحماض الأمينية بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة في تقدير السمية الخلوية والجينية للمواد النانوية.

وعرضت الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، خلال الزيارة رؤية الكلية والبرامج العلمية التي تمنحها مثل برنامج التكنولوجيا الحيوية النانوية، وبرنامج الهندسة النانوية، ودبلومي حفظ وترميم الآثار والطاقة الشمسية اللذين يبدأ العمل بهما العام الدراسي الجديد.

كما استعرضت عميدة الكلية الخدمات التي تقدمها الكلية سواء في البحث العلمي أو الصناعة من خلال معامل الكلية التي تحتوي على أكثر من 80 % من الأجهزة المستخدمة في توصيف المواد النانوية وكذلك معامل البيولوجيا الجزيئية وزراعة الأنسجة بالإضافة إلى معامل تقدير السمية النانوية.

وفي نهاية الجولة، أوصى الوفد الأفريقي بعقد بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات النانوتكنولوجي بتطبيقاتها المختلفة بالإضافة إلى إيفاد الطلبة والباحثين الأفارقة للدراسة بكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة والحصول على درجات الماجستير بالبرامج المختلفة بالكلية.

جدير بالذكر أن كلية النانو تكنولوجي تم تأسيسها عام 2020 وافتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مايو 2021 لتكون أول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم بينية، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في هذا التخصص، والتوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.