شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 658 ألف جنيه مستحقات عاملين توفيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة، إنه فى إطار تعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين المتوفين بدولة الإمارات العربية المتحدة نجح مكتب التمثيل العمالي أبو ظبي في الحصول على مستحقات كل من:-

١- العامل المتوفى/ محمد ع ع م المتوفى خلال عمله عامل زراعي، وقد تم التواصل مع الشركة والتى كان يعمل بها وقد تم سداد مستحقات المتوفى عن طريق ارسال المستحقات للورثة بناء على إعلام الوراثة المرسل، حيث بلغت مستحقات المتوفى مبلغ 126875 درهما إماراتيا بما يعادل 563700 جنيه مصري، وتم التواصل مع أسرة المتوفي والتأكد من استلام المستحقات.

٢- العامل/ محمد.ع .ا .ب ،حيث حضر الى مكتب التمثيل العمالي أبو ظبي ابنة المتوفي وبعد التواصل مع الشركة لاستلام المستحقات وديا حضر الطرفان للمكتب وتم استلام المستحقات أمامنا والتوقيع بالاستلام والتي بلغت مبلغ 18985 درهما بما يعادل 94925 جنيها مصريا، وتم الاتصال على زوجة المتوفي وإعلامها باستلام المستحقات وبالفعل تم تحويل المبلغ للورثة.

وبذلك يكون إجمالي المبالغ المحصلة ( 145860 درهما ما يعادل 658625 جنيها).