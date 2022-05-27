شكرا لقرائتكم خبر عن حزن أهالى برقاش بعد مقتل 5 من أسرة واحدة داخل مزرعة بالشيخ زايد.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد تفاصيل وكواليس جريمة مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوربي في الشيخ زايد، وحالة الحزن التي تسود بين أهالي قريتهم "برقاش" التابعة لمركز منشاة القناطر.

وحصل الخليج 365 على أول صور من مسرح جريمة مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد بالجيزة.

ونقلت سيارات الإسعاف منذ قليل، جثث الضحايا إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة للبدء في تشريحهم، وشهد مسرح الجريمة تواجد قيادات مديرية أمن الجيزة للإشراف على إجراء التحريات، لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية مرتكبها.

وشهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة، تم العثور على جثثتهم داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوربي، مصابين بعدة طعنات وجروح، نتيجة تعرضهم لاعتداء على يد مجهول، في الوقت الذي يكثف فيه رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

الحادث راح ضحيته كما كشفت تحريات رجال المباحث، عامل يبلغ من العمر 54 سنة، وابنتيه إحداهما تبلغ من العمر 24 سنة، والأخرى 17، بالإضافة إلى طفلين من أحفاده، تم الكشف عنه، عندما اتصل ابن المجني عليه هاتفيا، للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يتلقى منه اي رد، فاتصل على شقيقتيه أيضا دون استجابة، فتأكد من تعرضهم لمكروه، وأسرع إلى المزرعة، ليكتشف مفاجأة، بالعثور عليهم مفارقين الحياة، غارقين في الدماء.

أسرع الابن لإبلاغ قسم الشرطة، ووصل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني، وبدأ فريق البحث الجنائي الذي يشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في مناظرة الجثث، وتبين إصابتهم بطعنات بواسطة سلاح أبيض، كما تم معاينة مسرح الجريمة.

وفور إخطار النيابة العامة، وصل فريق من أعضائها إلى مسرح الجريمة، وتمت مناظرة جثث الضحايا، ومعاينة مكان الحادث، وقررت النيابة نقل الجثث إلى المشرحة لتشريحها، تمهيدا للتصريح بدفنها، وبدأ أعضاء النيابة في الاستماع لأقوال ابن المجني عليه مقدم البلاغ، ومعاينة مسرح الجريمة، والتحقيق في الحادث لكشف غموضه.

شهود عيان أكدوا لـ"الخليج 365"، أن المجني عليه تولى مهمة العمل في المزرعة منذ ما يقرب من 5 أشهر، واصطحب معه ابنتيه وحفيديه كما اعتاد منذ العمل بالمزرعة، وأنه يقيم بصحبة أسرته بقرية برقاش، التابعة لمركز منشأة القناطر في الجيزة.

أضاف شهود العيان أن حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية فور وصول خبر الجريمة لهم، وتوجه عدد كبير من الأهالي إلى المزرعة لمتابعة الحادث، خاصة أن العامل المجني عليه وأفراد أسرته يتمتعون بسمعة طيبة، وتربطهم علاقة وطيدة بأهالي القرية، وليس لهم أي عداوات مع آخرين.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بالمزرعة، لكشف ملابسات الواقعة، كما يتم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمزارع والمنشآت المجاورة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمزارع الأخرى بالريف الأوربي.

ويجري خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لمكان العثور على الجثث، تمهيدا لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لكشف ملابسات الوفاة، ويستجوب رجال المباحث عدد من العاملين بالمزرعة، كما تم استدعاء مالكها، واستمع رجال المباحث لأقوال ابن المجني عليه مقدم البلاغ، في محاولة للتوصل لأي دليل يقود إلى هوية مرتكب الجريمة.