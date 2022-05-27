- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حياة السلاح النارى بترخيص منتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى.
وأيد 87% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى، بينما عارض 13% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى.