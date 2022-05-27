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87% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حياة السلاح النارى بترخيص منتهى

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى.

 

وأيد 87% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى، بينما عارض 13% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة حيازة السلاح النارى بترخيص منتهى.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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