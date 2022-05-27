شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى القعدة لعام 1443 هجريا الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية، مساء يوم الاثنين المقبل 29 من شهر شوال الموافق 30 مايو، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد صلاة المغرب يوم الاثنين القادم 30 مايو.