شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى البلد.. قرية القلعية بقنا تحتفل بتوصيل الغاز لأول وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مودرن جاس أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية القلعية بمركز ومدينة ابو تشت بمحافظة قنا وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1724 مترا، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 6573 مترا شاملة فرعات المنازل.

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية القلعية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 10 قرى بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( المرحلة الاولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي،حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.