وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تقسيم الوظائف الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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