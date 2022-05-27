شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة واسمائهم، بعد أن اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، النتيجة بنسبة نجاح 82.6%.

وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهانى للطلاب أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 91 طالبا وطالبة لما قدموا لأنفسهم ولمعلميهم وأهاليهم من نجاح وتفوق، كما تقدم بتحية احترام وتقدير وإجلال واعتزاز لكل معلم ومعلمه ولن ننسى دور الآباء والأمهات العظماء الذين يضحون كل يوم من أجل راحة أبنائهم وحثهم على المزيد من التفوق.

وتقدم "سلومة" بخالص التهانى لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفق والتميز والنجاح.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة .

واعتمد نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86 %، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%



الطالبة رنا أحمد على محمود



الطالبة سارة حمدى عباس



جنة سعيد توفيق



فاطمة رجب كمال



مازن عماد عبدالشافى



نيرة طلعت عبدة



أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة