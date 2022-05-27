شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر ضوابط إقامة حلقات الذكر والاحتفالات بالمساجد للطرق الصوفية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- حلقات الذكر والاحتفالات بالمساجد الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف:

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أولا: يشترط مجموعة من الضوابط أبرزها الحصول علي موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية، واعتماد وزارة الأوقاف، كما يشترط إرسال خطاب من الطريقة الصوفية إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها، وموضح به اسم وعنوان المسجد وموعد حلقة الذكر واسم المسئول عنها.

ثانيا: توقيع إقرار بالحفاظ على الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التى تتناسب مع جلال ذكر الله.

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ثالثا: الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

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رابعا: الالتزام بالأوقات المحددة بالخطاب المعتمد من المشيخة العامة للطرق الصوفية ووزارة الأوقاف.

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خامسا: الحفاظ على نظافة ونظام المسجد.

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سادسا: مراعاة اوقات اقامة الشعائر.

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2- يشترط لإقامة حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية مجموعة من شروط تتم جميعها بين أهل التصوف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، أبرزها الحصول على موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مع الالتزام الكامل بباقي الشروط المذكورة وهى:

أولا: ‏يشترط مجموعة من الضوابط أبرزها الحصول علي موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية كما يشترط ارسال خطاب من الطريقة الصوفية إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها وموضح به اسم وعنوان الساحة الصوفية وموعد حلقة الذكر واسم المسئول عنها.

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ثانيا: توقيع إقرار بالحفاظ على الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التى تتناسب مع جلال ذكر الله.

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ثالثا: الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

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وعلى وكلاء المشيخة العامة بجميع أنحاء الجمهورية الالتزام بعدم إصدار أي تصاريح أو موافقات على إقامة حلقات ذكر أو أى احتفال صوفي، إلا بعد تسجيل الطلبات الخاصة بها بالمشيخة العامة بالقاهرة، واعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على أن تجدد التصاريح كل عام.