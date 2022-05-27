شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تعلن مقتل 50 مدنيا فى هجوم مسلح شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات بوركينا فاسو عن مقتل 50 مدنيا في هجوم شرقي البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد مصدران أمني ومحلي في بوركينا فاسو، بمقتل سبعة جنود على الأقل ومدني الخميس، في هجومين يشتبه بأن مسلحين نفذوهما في شرق البلاد وشمالها.

وقال مصدر أمني، إن "هجوما استهدف وحدة عسكرية في شرق البلاد، أسفر عن مقتل 7 جنود، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب في شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين".

وأضاف: "الوحدة العسكرية في مادغواري، القرية الواقعة ضمن نطاق منطقة كومبيينجا في الشرق، استهدفت في الصباح الباكر بهجوم إرهابي".