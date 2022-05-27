شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.

استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.