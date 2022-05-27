شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مدرسة لاتهامه بتسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، برئاسة واشراف محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من كشف المتورط فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، وذلك أثناء انعقاد الامتحان داخل إحدى اللجان في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

وبإخطار الأجهزة الأمنية تم ضبط "أ س" مدير مدرسة تابعة لإدارة الحسينية التعليمية، والذى يتولى رئاسة لجنة امتحانية في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية؛ لاتهامه بتسريب الامتحان وإرسال صورة ضوئية من ورقة الأسئلة إلى أحد أقاربه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4024 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2022، وأخطرت نيابة فاقوس التي تُباشر حاليًا تحقيقاتها مع المتهم.