شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: تذاكر مباراة الوداد تمنح فقط لمن وردت أسماؤهم من الأهلى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب، ملامح خطة البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المملكة لتأمين وصول جماهير النادي الأهلي لـ مركب محمد الخامس، الذي يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين حامل اللقب، والأكثر تتويجاً بالأميرة السمراء ، ونادي الوداد المغربى.

وأكد السفير المصري لدى المغرب في لقاء خاص مع تليفزيون ”الخليج 365” أن المشجعين المسافرين سيحصلون على تأشيرة دخول المغرب وتذاكر المباراة في مطار الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن الشركتين الوطنيتين اللتين تم تكليفهما من مجلس إدارة النادي الأهلي ستقدمان قائمة بأسماء المشجعين، وهم الذين سيحصلون على تذاكر دخول المباراة بعد الوصول إلى المغرب.

ولفت إلى أن الحصول على التأشيرة للمشجعين سيتم عند الوصول لمطار الدار البيضاء، موضحا أنه سيتم تخصيص مكتب خاص سيكتب عليه أنه مخصص لمشجعي النادي الأهلي، مضيفا: "سيتم إعطاء من وردت أسماءهم في القائمة من الشركات المكلفة من النادي الأهلي لنقل الجماهير التأشيرة والتذاكر".

وأوضح السفير المصري لدى المغرب أن المكتب المخصص لمشجعي الأهلي سيتواجد فيه مندوب عن السفارة المصرية لدى المغرب وممثل عن الخارجية المغربية ومندوب عن اتحاد كرة القدم المغربي، مؤكدا أنه سيتم استقبال المشجعين وكل من ورد اسمه في القائمة سيتم إعطاءه التأشيرة وتذكرة حضور المباراة، لافتا إلى أن أي شخص سيتحرك بشكل فردي ويسافر إلى المغرب لن يحصل على تذكرة مباراة الأهلي مع الوداد المغربي.

وعن الجالية المصرية المتواجدة في المغرب، أكد السفير ياسر عثمان أنه تم التوصل مع اتحاد الكرة المغربي على آلية لإنشاء منفذ في مدينة الدار البيضاء والتي تضم عدد كبير من أبناء الجالية في المدينة، على أن يتم الإعلان عنه فى غضون 48 ساعة من الجانب المغربي.

وأشاد السفير ياسر عثمان في ختام تصريحاته لـ"الخليج 365" بالجانب المغربي الذي بادر بتقديم تسهيلات كبيرة وأبدى استعداده لتقديم كل المساعدة المطلوبة لبعثة النادي الأهلي والجماهير، انطلاقا من حرصه علي العلاقات الممتازة مع مصر وسعيه لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام.