شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يصدر قرارًا بتعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك، على النحو الذي يعكس حرصه على تمكين الكفاءات بالمواقع القيادية بما يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات وإرساء دعائم الجودة الشاملة، ويتسق مع الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الإدارة الجمركية من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تطبيق أعلى معايير الشفافية في المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على النحو الذي حدده القانون، موضحًا حرصه على خلق أكثر من جيل من الكوادر القيادية بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي بالتزامن مع التطوير غير المسبوق في البنية التشريعية والإدارية والتنفيذية الذي تشهده المنظومة الجمركية بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم تعيين د. ماجد موسى مسعد ويصا مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الركاب مبنى (3) بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وحسام علي جاد المولى يوسف مديرًا عامًا للإدارة العامة للعين السخنة بالإدارة المركزية لجمرك السويس بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعلاء أحمد السيد أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري، والسيد عيسى السيد الصاوي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتحقيقات والتظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة، وليلى عطا الله يونان جندي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بقطاع الالتزام التجاري، ومها ماهر نجيب ميخائيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للعملاء بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، وأمل أحمد محمد عبدالله مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، ومحمد محمد مصطفى درويش مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وأحمد عبد السلام إسماعيل عبدالسلام مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، وشاهيناز عبدالله أحمد الحديدي مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمات الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وأضاف البيان أنه تم تعيين صفا صفا عبده لاشين مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمد محمد حسن عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنافذ الجمركية والفروع بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وحمدي محمد مصطفى أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لميناء نويبع بالإدارة المركزية لجمرك سيناء بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وطارق جابر على أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون المالية والإدارية بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، وعمرو إبراهيم حسن المحضر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وحمدي فتحي محمد سليمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وصبحى عوض إسماعيل الأزرق مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التكنولوجيا، وعبدالعال نعمان أبوزيد حسان مديرًا عامًا للإدارة العامة لجمارك الغردقة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وخالد سعيد محمود المليجي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنافذ الجمركية الجوية بالإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وأحمد مصطفى أحمد عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة بجمارك أسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وأوضح البيان أنه تم تعيين محمد متولي محمود أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لجمارك الأقصر بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وعز الدين محمد علي رمضان مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وإيمان إبراهيم كامل إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعريفة بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بقطاع النظم والإجراءات القانونية، وناني محمود مرسي عسل مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وحازم أحمد أحمد موسى مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وآمال عبد الرحيم عبادي أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية لجمرك السويس بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، ومجدي كمال أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لتنسيق البرامج بالإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، وأمل عبد الخالق حسين الشرقاوي مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة، وخالد محمود خالد الشاعر مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشمالية والغربية بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري، وعلاء الدين حسين علي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات والفروع بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين، أحمد جاب الله محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وعصام يحيى أحمد الزناتي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعفاف نعيم عبده مديرًا عامًا للإدارة العامة للإفراج المؤقت بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وعبد الحي مصطفى مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وثروت فهمي محمد الدعدع مديرًا عامًا للإدارة العامة للمناطق اللوجستية بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وجلال علي السيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الفنية والصيانة بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري، وسناء محمد علي حسن مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، ولبنى محمد الصاوى جعفر، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، وعايدة صبحى يسى بخيت مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، وسعيد محمد عبد المطلب نميش مديرًا عامًا للإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري، ولميس عبد الودود سالم السيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

أوضح البيان أنه تم تعيين، صبحى محمد حلمى محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وعاطف السيد أحمد إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمرك السويس بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعلاء محمد إبراهيم سالم مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وعبد الحكيم محمد أحمد بدر مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وقطب سعيد قطب سيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للأصول غير الرأسمالية بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، وحسام على محمد سليمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري، وهشام إسماعيل العدوى إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، ونادية رزق إبراهيم جريس مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات مع الجهات المانحة بالإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركي بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.

وأضاف البيان أنه تم تعيين، يوسف محمد محمد عوض مديرًا عامًا للإدارة العامة للسياسات والإجراءات الأمنية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، ومحمد علي محمد يوسف مديرًا عامًا للإدارة العامة للسيارات بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، ووسيم عبد المنصف محمود إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة التشغيل بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري، وياسر يسرى عبد اللطيف خليل مديرًا عامًا للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمرك الإسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وسامح السيد محمود الفرسيسي مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع الالتزام التجاري، ومحمود أحمد حسن على مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، وداليا محمد محمود الزعفرانى مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع الالتزام التجاري.



حسام على جاد



عبدالعال نعمان



علاء أحمد السيد أحمد



عمرو إبراهيم حسن



محمد متولى محمود