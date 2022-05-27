شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر داود الخطاطبة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر داود الخطاطبة بمدينة السادات.

على الفور تم الدفع بثماني سيارات إسعاف وتم نقل 7 مصابين وثلاثة متوفين، إلى مستشفى منوف العام ومستشفى السادات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة.