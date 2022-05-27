شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لدينا أقوى جيش فى العالم ولا نبحث عن حرب باردة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الصين تقف إلى جانب روسيا فى عدوانها على أوكرانيا، موضحا أن الحزب الحاكم فى الصين أصبح أكثر قمعا ويقوض النظام العالمى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن الصين قوة عالمية ولديها نفوذ وطموحات كبيرة، متابعا: لا نبحث عن حرب باردة جديدة ولكننا سنعزز النظام الدولى.

وتابع أنتونى بلينكن، أن الصين تريد تغيير النظام العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحد دول الناتو بعد الهجوم على أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسي يمثل خطرا واضحا والهجوم على أوكرانيا يؤكد ذلك.

ولفت أنتونى بلينكن إلى أن الصين تزيد من حدة التصعيد بشأن تايوان، موضحا أن تحركات الصين بشأن تايوان تزعزع استقرار المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: مستعدون لزيادة الاتصالات مع بكين بشأن عدة قضايا، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستثمر فى توسيع نفوذنا التكنولوجى.

وقال أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش واقتصاد في العالم، متابعا: نعمل على استراتيجية بشأن بكين للتعامل مع نفوذها المتزايد، وقلقون من تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندى والهادى.