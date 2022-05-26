شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى السنغال فى ضحايا حادث الحريق المُفجِع فى مستشفى بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الحزن وخالص التعازى لجمهورية السنغال الشقيقة إثر حادث الحريق المُفجِع الذي اندلع بالأمس، الأربعاء، في مستشفى ببلدة تيفاوانى غرب البلاد وأسفر عن وفاة إحدى عشر طفلاً رضيعاً.

كما تعرب مصر حكومةً وشعباً - بحسب بيان وزارة الخارجية- عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة، مؤكدةً على تضامنها الكامل معهم في هذا الظرف الأليم.

يذكر أن 11 رضيعاً لقوا مصرعهم فى حريق اندلع بمستشفى بمدينة تيفاوانى في غرب السنغال، بحسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.