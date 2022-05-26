الارشيف / أخبار مصر

مصطفى مدبولى: منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين. 

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بقوله: أود أن أؤكد مجددا أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي، بل ونتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات. 

 

وردا على ما ذكره طارق توفيق من أن هناك شكاوى من المستثمرين تتعلق بفرض رسوم جديدة من بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر بصورة منفردة، قال رئيس الوزراء: يوجد قرار من مجلس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا