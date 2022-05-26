شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يلتقى رئيس المركزى للمحاسبات بمؤتمر منظمة الإنتوساى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ياتى اللقاء في إطار مشاركة المستشار هشام بدوى في وفد رفيع المستوى ضمن قيادات منظمة الإنتوساى بالنمسا ورئيس ديوان المحاسبة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية بتشيلي، بغرض دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في المؤتمر العام الرابع والعشرون لمنظمة الانتوساى المقرر عقده بمدينة ريو دى جانيرو في نوفمبر القادم.

وكان المستشار هشام بدوى قد تلقى الدعوة للمشارة في هذا الوفد انطلاقا من المكانة الدولية التي اكتسبها الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال مكافحة الفساد والرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما حدا بمنظمة الانتوساى الى اختيار مصر لاستضافة المؤتمر العام الخامس والعشرون للمنظمة.

وخلال اللقاء، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة على الأهمية التي توليها المنظمة الأممية لتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية بعد ان شهدت تباطوا جراء جائحة كورونا في العامييم الماضيين، مؤكدا دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق النمو لشعوبها من خلال مكافحة الفساد والحد من الفقر ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأكد المستشار هشام بدوى ان التصور المصرى الشامل لفعاليات وأهداف المؤتمر الخامس والعشرون للإنتوساى سوف يركز على مقررات مؤتمر ريو دي كانيرو القادم والنتائج التي ستسفر عنها مؤتمر قمة المناخ cop 27 المقرر عقدة بمينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل انطلاقا من هذه المقررات والنتائج للبناء عليها ودفعا للجهود بأتجاه دعم وتعزيز الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.