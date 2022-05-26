شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج لهذا العام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران اليوم الخميس أسعار تذاكر الحج لهذا العام، وذلك فى إطار استعداد الشركة الوطنية مصر للطيران لموسم الحج هذا العام 1443 هجريا 2022 ميلاديا. - تبدأ من 16990 جنيها بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة على الدرجة السياحية - 18990 جنيها على درجة رجال الأعمال - 17990 جنيها خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس على الدرجة السياحية - 19990 جنيها على درجة رجال الأعمال بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة