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مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج لهذا العام.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران اليوم الخميس أسعار تذاكر الحج لهذا العام، وذلك فى إطار استعداد الشركة الوطنية مصر للطيران لموسم الحج هذا العام 1443 هجريا 2022 ميلاديا.

 

 

 

- تبدأ من 16990 جنيها بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة على الدرجة السياحية 

- 18990 جنيها على درجة رجال الأعمال

- 17990 جنيها خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس على الدرجة السياحية

- 19990 جنيها على درجة رجال الأعمال بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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