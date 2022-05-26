شكرا لقرائتكم خبر عن إنقطاع المياه عن بعض المناطق بأسوان لمدة 12ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إنقطاع المياه عن ( عزبة الوادي – الزيداب – عزبة التحرير – السيل الجديد – السيل الريفي – تقسيمات الصداقة الجديدة – خور عواضة – أمبركاب – الناصرية – المطحن – الجزيرة – الحصايا – الحكروب – أرض الجميلي – شارع السماد ) وذلك اعتباراً من الساعه 10 مساء يوم الجمعة الموافق 27-5-2022 وحتى الساعه 10 صباح يوم السبت الموافق 28/5/2022 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.