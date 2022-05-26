شكرا لقرائتكم خبر عن 260 ألف مواطن مطلوب تحويل بطاقات معاشاتهم إلى كارت ميزة قبل نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن عدد البطاقات الزرقاء الخاصة بالمعاشات التي ستتوقف عن الصرف نهاية شهر مايو الجارى 260 ألف بطاقة ما لم يقم أصحابها بتحويلها إلى كارت ميزة.
وأوضح أن المعاش لن يتوقف في حالة عدم تحويل البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة، لكن عملية الصرف هي التي ستتوقف، خاصة أن الهيئة منحت أصحاب المعاشات فرصة لتحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقات ميزة، بداية من شهر يناير الماضي.
وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات.