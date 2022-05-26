وتضمن القرار أغراض الشركة وأنشطتها منها النقل الجوى البضائع البريد الرحلات الخاصة وتشغيل الطائرات وتأجيرها وتنظيم الرحلات الخاصةً والإسعاف الطائر والتاكسى الجوى وطائرات رجال الأعمال وتشغيل الليموزين داخل مصر وأعمال السياحة وبرامجها داخل وخارج مصر وتنظيم الرحلات فىً هذا المجال ومباشرة أعمال الوكالة فى بيع التذاكر لشركات الطيران والبواخر وكل مايتعلق بتلك الأعمال والعديد من الأنشطة الأخرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسى لشركة مصر للطيران بعد إعادة الهيكلة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع