شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير فى المذاكرة؟ شاهد دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يجوز الدعاء بالنجاح رغم التقصير فى المذاكرة وهل يقبله الله سبحانه وتعالى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وورد السؤال تزامنا مع امتحانات عدد من صفوف النقل في المحافظات.

وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "الدعاء جائز لكن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب ولا يكون متواكلا فلا بد من الأخذ بالأسباب ومذاكرة الدروس والاجتهاد فالسماء لا تمطر ذهب أو فضة كما جاء عن سيدنا عمر".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لابد من التوكل، لكن التقصير ثم الاعتماد على الدعاء فقط غير مقبول".

وينشر الخليج 365 عدد من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.





دعاء الامتحانربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.





دعاء عند دخول لجنة الامتحانربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.





دعاء عند تعسّر الإجابةلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.





دعاء عند النسياناللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي





دعاء عند الانتهاء من الامتحانالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.