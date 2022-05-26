شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقتهم.. طلاب رابعة تربية رياضية الأزهر يحتفلون بأستاذهم تقديرا له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ عمار عاشور، الطالب بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة صور لطلاب الدفعة أثناء احتفالهم بالأستاذ الدكتور وائل عادل أستاذ مادة المتخصص في مادة فردى لعبة الكاراتيه تقديرا لدوره في تعليمهم كل ما هو مفيد لهم.

وقال: "شارك الطلاب من الفرقة الرابعة في صناعة البهجة بتقدير معلمهم الذى اعتبره الجميع أخا كبير لهم من خلال عرض رياضى للعبة الكاراتيه".

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