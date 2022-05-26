شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تنظيم واستضافة مصر لفعاليات نموذج محاكاة "برلمان الشباب العربي" خلال العام 2022، كما وافق على مقترح مصر بتنظيم "سفينة النيل للشباب العربي" بمصر خلال العام الجارى.



ووافق المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ45 اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر على مقترح المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين على تنظيم مؤتمر نصرة القدس الشريف بفلسطين ؛ وكذلك تنظيم ( دورة التشريعات والأنظمة الرياضية بدولة فلسطين) خلال عام 2022.



كما وافق المجلس على إطلاق المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي "طارق وبلقيس"، ووافق على إقامة المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجزائر خلال عام 2022، ووافق على أن يكون موضوع جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023حول " الذكاء الاصطناعي " ،كما وافق المجلس على تنظيم وزارة الشباب والرياضة الجزائرية " اللقاء العربي حول تشجيع المقاولاتية (ريادة الأعمال) لدى الشباب ومدى مساهمته في تطوير اقتصاد الوطن العربي خلال عام 2022.



وقدم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الشكر للمملكة العربية السعودية على تنظيم برنامج رحلة المشاعر المقدسة الثامن لشباب الدول العربية خلال عام 2022 ؛ كما وافق المجلس على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.



وكلف المجلس أمانته الفنية بإعداد استراتيجية عربية للشباب والسلم والأمن خلال العام الجاري بين دورتي المجلس 45-46 والطلب من الدول تزويد الأمانة الفنية بتجاربهم للاسترشاد بها عند اعداد الاستراتيجية العربية للشباب والسلم والأمن.



ووافق المجلس على إقامة الدورة العربية" دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد "في الأردن خلال العام الجاري ؛ كما وافق على إقامة دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية لعام 2022" في مصر.



وأحيط المجلس علما بالبرنامج التنفيذي لفعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي بين دورتي المجلس 45-46 ؛ ووافق المجلس على إطلاق مسابقة للشباب لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منبثق من شعار جامعة الدول العربية.



وثمن المجلس تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ؛ وتمنيات وزراء الشباب والرياضة العرب لقطر بالنجاح في تنظيم هذا الحدث العالمي، وللفرق العربية المشاركة بتحقيق إنجازات مشرفة .



وحث المجلس الدول العربية على تعزيز ودعم التطوع والمشاركة في الفعاليات والأحداث التي تتظمها قطر بمناسبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم.