شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يباشر مهام عمله من المقر الجديد لوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مهام عمله، اليوم الخميس، من المقر الجديد لوزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استعداد الدولة لنقل دواوين الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بعدد من ملفات الوزارة من داخل المقر الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد مبنى الوزارة، حيث اطلع على التجهيزات التي تمت بالمبنى، وكذلك تجهيزات مكاتب القيادات وموظفي الوزارة، مشيدًا بمعدل الإنجاز التي تحققت في المبنى وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والإدارية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد شارك صباح اليوم في مؤتمر تغيبر المناخ، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «آثار التغيرات المناخية على الاستدامة، الطريق لمؤتمر cop27».