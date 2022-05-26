شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن الخبراء المشاركين بجلسة "الصناعة قاطرة التنمية الأفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الصناعة قاطرة التنمية الأفريقية"، بمشاركة خبراء التنمية والتمويل الصناعي من مصر وأفريقيا ودول العالم، بهدف دعم استراتيجية الدولة المصرية نحو التوجه إلى قارتها الأفريقية بما يحقق مزيد من التعاون على مختلف الأصعدة وعلى رأسها التعاون الصناعي، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة".

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

يشارك فى الجلسة د. أماني عصفور رئيسة مجلس أعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" منذ أكتوبر 2017، وأمينة عام "الرابطة الأفريقية للبحث العلمي والتكنولوجيا"، ورئيسة كلاً من "الرابطة الأفريقية لتمكين المرأة"، و"الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات"، و"رابطة سيدات الأعمال المصرية"، كما أنها رئيسة مجلس إدارة "اتحاد جمعيات سيدات الأعمال" التابع للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، وعضو لجنة الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا في المجلس الثقافي والاقتصادي في "الاتحاد الأفريقي"، ومحاضرة في "المركز القومي للبحوث".

ومحمود علي هو العضو المنتدب لشركة DMG Mori Africa، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع في ألمانيا ومصنع للمخارط وآلات الطحن التي يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي.

وحنان مرسي رئيس قطاع سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث ببنك التنمية الأفريقي. وتمتلك "حنان" سجلا حافل بالعديد من المؤسسات المالية الدولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي.. ومجموعة غير قليلة من مؤسسات القطاع الخاص.

وأحمد رستم خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي، وقطاع خبراء التمويل التنافسي والابتكار بمنطقة وسط وغرب أفريقيا، رئيس فرق مشروعات تنمية القطاع المالى وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالى وإصلاح السياسات النقدية ونظم الدفع وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنيجريا.

كما يشارك خبراء أفارقة وهم: السفير ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقى لشئون التجارة والصناعة من زامبيا، ويشارك بمداخلة عن كيفية المساهمة فى مسار مصر الطموح نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل الصناعة الخضراء فى أفريقيا، وفرص التنمية المستقبلية فى هذا الإطار.

وفامان توري رئيس غرفة التجارة والصناعة فى ساحل العاج، ورئيس اتحاد الغرف التجارة والصناعة لغرب أفريقيا ومستشار شركة التأمين الأفريقية فى ساحل العاج.

وتشارلز كاهوتو نائب رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، وعضو مجلس التجارة والصناعة والزراعة فى شق أفريقيا.

والأمير كاديو أيتوكونبو نائب رئيس الاتحاد النيجيرى لصناعة المناجم والزراعة بغرفة التجارة، ووزير الدفاع النيجيرى سابقا والمدعى العام السابق فى نيجيريا.