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99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الكيمياء" و"علم النفس والاجتماع"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتي اليوم الخميس 26 مايو 2022.

 

وبلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألف و13طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا/طالبة.

 

بينما بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا/طالبة. 

 

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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