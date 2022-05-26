شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات التهرب من دفع ثمن تذكرة القطار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365 الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى الإنفوجراف التالى..