شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى ونظيره القبرصى يبحثان ملفات شرق المتوسط وقضايا المنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على تويتر جانب من جلسة المباحثات الجارية حالياً بين الوزير سامح شكري ونظيره القبرصي "يوانيس كاسوليديس".

كان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل بمقر وزارة الخارجية، الخميس، وزير الخارجية القبرصي "يوانيس كاسوليديس" في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر وقبرص، ولتناول سبُل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.

من المقرر أن تتناول المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع في شرق المتوسط، ويلقي شكري ونظيره القبرصي إحاطة صحفية عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية.

ونهاية العام الماضي ، وقعت مصر وقبرص مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية من أجل تعزيز التعاون بينهما في برامج التبادل والتدريب.

وجاء التوقيع عقب المشاورات بين وفدي مصر وقبرص برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القبرصي، وذلك لتناول مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدماً نحو تعميق التعاون بين البلدين، علاوة على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن استقبل الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس" وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارة أجراها الوزير للعاصمة القبرصية نيقوسيا ديسمبر الماضي ، نقل خلالها شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدماً.