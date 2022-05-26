شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية قبرص تفعيل منتدى غاز المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكرى، بالعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مؤكدا أنها علاقات وثيقة تتسم بالشفافية والصداقة والوضوح الكامل.

وقال شكري خلال مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي منذ قليل: "نعمل وفق مبادىء مشتركة في إطار العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط"، مشيراً إلى الفهم العميق لقبرص للأوضاع في مصر والمنطقة، مشيدا بدور قبرص في توثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي، حيث تعمل قبرص على إيصال وجهة النظر المصرية الأشقاء الأوروبيين.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات تطرقت التحضيرات الجارية لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر وقبرص مستمرة في التنسيق والتشاور حول الوضع في ليبيا وقضية فلسطين وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط وسنواصل التنسيق والتشاور لتحقيق مصالح البلدين.

ونهاية العام الماضي، وقعت مصر وقبرص مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية من أجل تعزيز التعاون بينهما في برامج التبادل والتدريب.

وجاء التوقيع عقب المشاورات بين وفدي مصر وقبرص برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القبرصي، وذلك لتناول مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدماً نحو تعميق التعاون بين البلدين، علاوة على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن استقبل الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس" وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارة أجراها الوزير للعاصمة القبرصية نيقوسيا ديسمبر الماضي، نقل خلالها شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدماً.