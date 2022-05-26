شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: تحويل 5.5 مليون بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الدولة أعلنت عن مبادرة للشمول المالى، وكان لديها 6.5 مليون مواطن معهم بطاقات بلاستيكية، ومع بدايات جائحة كورونا ظروف الإجراءات الاحترازية أعاقت تنفيذ الخطة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن ملخص ما تم من الخطة استبدال 5.5 مليون بطاقة إلى بطاقة ميزة من الكروت الزرقاء للمواطنين، ومتبقي مليون مواطن فقط"، موضحا أن تاريخ صلاحية كروت هؤلاء ستنتهى فى شهر 6 و 7 .

وأشار رئيس التأمينات إلى أن الهيئة ناشدت الأهالى حتى لا يتعرضوا لمراجعة التأمينات، موضحا أن هناك خطة للتعامل مع الموقف، لافتا إلى أن هناك مليون مواطن فقط خارج تحديث البطاقات الجديدة وتحتاج الهيئة بين شهرين أو ثلاثة على الأكثر لتغير بطاقاتهم.

وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن وأصحاب الأمراض لضمان الحصول على كروت ميزة.

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة فى 8 شارع الألفى بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.