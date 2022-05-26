الصحة: فحص 338 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 338 ألفًا و346 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

وأضاف «عبدالغفار» أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد «عبدالرازق» أن البرنامج يتضمن تسليم كارت متابعة دورية للحالة الصحية مع تحديد زيارتين سنويا لكل مريض، لافتًا إلى أنه في حالة احتياج المريض لإجراء تدخلات طبية متقدمة، يتم إحالته للمستشفيات المتخصصة، موضحًا أنه تم إحالة 21988 حالة لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصول المستهدفين، على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).