شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مستريحة الإسماعيلية بعد جمعها 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، من ضبط مستريحة جديدة - ممرضة - جمعت مبالغ مالية من المواطنين بإيهامهم بتوظيفها مقابل الأرباح.

وأوهمت "مستريحة الإسماعيلية" ضحاياها بقدرتها على تشغيل أموالهم في مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل منحهم أرباح شهرية، واستولت على أموالهم وفرت هاربة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من 24 مواطن، معظمهم موظفين في التأمين الصحى بالإسماعيلية، بشأن قيام إحدى السيدات تعمل ممرضة وتدعي "توحيدة. ع .م. ح"، 37 عامًا، وزوجها "السيد. ع. ف . أ"، 42 عامًا، موظف بمحطة مياه أبو عطوة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالحصول على مبالغ مالية منهم تراوجت من 10 آلاف إلي 400 ألف جنيه، وجمعت أكثر من 4 ملايين جنيه لتوظيفها وتشغيلها فى مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح، إلا أنها لم توفى بوعدها في دفع المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات نجح المقدم حازم حسام، رئيس مباحث مركز شرطة ثان الإسماعيلية ومعاونيه، من ضبط المتهمة وزوجها، لاشتراكه في جمع الأموال وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة، مباشرة التحقيقات.

