شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى: سهلنا إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عاطف صابر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إن البنك شارك بقوة فى منظومة المعاشات وتحويل كروت البطاقات الزرقاء لكروت "ميزة"، كاشفا أن البنك سهل إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة حتى الآن، أغلبهم فى الريف والمحافظات.

وأوضح صابر خلال مؤتمر صحفي بهئية التأمينات والمعاشات، أن البنك سوف يسخر كل إمكانياته من خلال شبكة فروع تضم 1150 فرعا على هذه المهمة، مؤكدا أن صاحب المعاش سوف يكون لديه بطاقة ميزة الوطنية التى تصدر من البنك المركزى المصرى.

وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.