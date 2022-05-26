شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. - بسلة 11 جنيها. - بامية 32‏‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- وورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 25 جنيها. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها. - جوافة 15 جنيها. - خوخ 8.5 جنيه.