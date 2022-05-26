شكرا لقرائتكم خبر عن "لا للتطرف والإرهاب الفكرى".. ندوة تثقيفية بـ"تمريض حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التمريض جامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان "لا للتطرف والإرهاب الفكري"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وبحضور الدكتور زينب حسين قائم بعمل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، و الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر في الندوة الدكتور علي سالم مدرس علم النفس بكلية الآداب بالجامعة ، والعقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي و محاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن الندوة تناولت تعريف الإرهاب وأشكال التطرف وأسباب لجوء الشباب للتطرف والإرهاب وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لظاهرة الإرهاب الدولي، مؤكدة أن الندوة تناولت ضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا و أسريا" حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

و تكمن أهمية الندوة في كونها تلقي الضوء على موضوع حيوي وملح، بجانب استشعار مظاهر الإرهاب والتطرف و عرض دور القوات المسلحة ورجالها البواسل في مواجهة الإرهاب، وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التي تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب مستغلين الصراعات السياسية في ذلك.