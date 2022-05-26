شكرا لقرائتكم خبر عن منح الضبطية القضائية لـ167 من العاملين بهيئة الدواء.. وتجديدها لـ 446 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بهيئة الدواء المصرية لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 3109 لسنة 2022، تخويل الضبطية القضائية لعدد 167 من العاملين بهيئة الدواء المصرية، وتجديد الصفة لعدد 416 من العاملين بالهيئة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتجديد الصفة لعدد 30 من العاملين بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل1



قرار وزير العدل2



قرار وزير العدل3



قرار وزير العدل4



قرار وزير العدل5



قرار وزير العدل6