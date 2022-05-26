التنمية المحلية: 137.5 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة، اليوم، بتسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بتكلفة 12,5 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد شعراوي، فى بيان للوزارة اليوم، أن معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين تتضمن 4 سيارات رأس جرار نصف مقطورة سعة 40م3 وعدد 1 لودر 1.3 م3 ، وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمن دعم محافظة الجيزة بمحطة وسيطة متحركة بمدينة البدرشين للمساعدة في نقل التولد اليومي من المدينة ، لافتاً إلى أن إجمالي حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة بلغ 137,5 مليون جنيه .

ووجه وزير التنمية المحلية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، كما يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 27 مليون جنيه، وأيضاً يتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العياط وأطفيح بتكلفة 42 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.

وأوضح شعراوى، أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.