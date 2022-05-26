شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان منع إيقاف صرف المعاش.. استبدل البطاقة الزرقاء بكارت ميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية "البطاقة الزرقاء" التي قاربت على انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، حيث تحدد أخر موعد لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء وإيقاف العمل بها نهاية شهر مايو الجارىً .

يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.

و تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التى بدأت من بداية العام الجارى، وانتهت فى مارس الماضى فى 11 محافظة هى" السويس - الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان " والمرحلة الثانية بدأت من يناير 2022، وانتهت فى نهاية إبريل، وتشمل ثمان محافظات هى " كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا "، أما القائمين بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب حتى نهاية مايو الجاري، و أن البطاقة الزرقاء ستظل سارية، لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.