شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليابان تبحثان التطورات الاقتصادية والتعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر في طوكيو، محمد أبو بكر، مع أكيو ميمورا Akio Mimura رئيس الغرفة اليابانية وكذا غرفة طوكيو للتجارة والصناعة، حجم التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجانبين ناقشا التقدم الذي اتسمت به كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ساهم في الحد من التداعيات المترتبة على أزمة انتشار فيروس "كورونا" وكذا الأزمة الأوكرانية.



وأعرب السفير أبو بكر عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة مع ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام كبير لتعزيز العلاقات مع اليابان على شتى المستويات، وبما يفتح المجال أمام الشركات اليابانية لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في مصر.



كما نوّه السفير المصري في هذا الصدد بما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المصري من رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية، وخطط الدولة لدعم تواجد الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات السوق المصري.



ومن جانبه، عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية عن رغبته في تعميق أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بهدف العمل على تيسير ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات داخل مصر.