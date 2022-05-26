شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تراجع نتيجة الشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلانها، حيث أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية فى المراجعات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.

وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وانتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطاً للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الإعدادى من خلال الرقم القومى، موضحة أنه لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثانى الإعدادي بتعليم الجيزة من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب