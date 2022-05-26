شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن: مصر ركيزة استقرار الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير اليمن عميد السلك الدبلوماسى العربى الدكتور محمد مارم بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة في شتى المجالات، قائلا: "أثمن المواقف المشرفة للشعب المصرى الشقيق بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك المواقف الداعمة لبلادنا ومشروع القيادة السياسية في اليمن الذى يهدف إلى استعادة الدولة وإنهاء الحرب"، مشيرا إلى ما يحظى به أبناء الجالية اليمنية في مصر من رعاية وعناية في كافة المجالات. وفق موقع السفارة اليمنية.

وأضاف السفير مارم قائلا: "إن مصر حبيبة على قلوبنا ، فهي حضن دافئ فُتح لكل يمنى وبتوجيهات من الرئيس احتضنت مصر الشعب اليمنى ورجال الأعمال ودافعت عن القضية اليمنية العادلة".

واستطرد السفير اليمنى، قائلا: "ونحن هنا إذ نثمن مواقف مصر الداعمة لنا أمام المحافل الدولية، ونطمح للتوسع في التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر واليمن ، وأن تكون الدولة الأولى بالنسبة لحجم صادراتنا ووارداتنا ، فنحن نكن كل احترام وتقدير لمصر التي بقوتها نقوى ، وهى ركيزة استقرار الوطن العربى وأوجه كل التحية للرئيس السيسى".