شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مميزات شهادة PCR المعتمدة للسفر للخارج؟ الصحة توضح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة أن شهادة PCR المعتمدة للسفر للخارج موثقة ومعتمدة من معامل معتمدة عالميا كما أنها دليل واضح على إجراء التحاليل الخاصة بكورونا.

وأضافت الدكتورة نانسى الجندى رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن الشهادات مؤمنة ولا يمكن ضربها او تقليدها او تزويرها مطلقا، وبالتالي لا احد يستطيع التلاعب بها مشيرة إلى أنه يتم ارسال نسخ منها للسفارات عبر الإيميل للتأكد.

وأشارت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة أن تحاليل كورونا الموجودة تستطيع الكشف عن الإصابة بدقة وكذلك إذا كان قد اصيب الشخص قبل ذلك من عدمة وتابعت: الإصابة تعطى مناعة وعلينا الحفاظ علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.