شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية جامعة حلوان تنظم تجربة إخلاء بمشاركة الحماية المدنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، تجربة إخلاء لقسمي التصميم الداخلي والأثاث وقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة غرب الجيزة ومعاونيه بمديرية أمن الجيزة والملازم أول كريم مدبولي إدارة الحماية المدنية و أعضاء وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية .

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أنه تم خلال التجربة عمل محاكاة لدخان يتصاعد داخل المبنى الخاص بالقسمين وإطلاق صفارات الإنذار الخاصة من خلال فريق الأمن بالكلية والذي قام بدوره في تأمين تنفيذ التجربة وقام أعضاء الوحدة بإخلاء الطلاب من القسمين بشكل منظم حتى وصول الطلاب الى نقاط التجمع المحددة بفناء الكلية وفقا لإرشادات الإخلاء المتبعة في حالات طوارئ الدفاع المدني المصري الذي تكرم بالتعاون التام مع الوحدة وتوفير سيارة إطفاء تحت إشراف طاقم متكامل من إدارة الحماية المدنية بمحافظة الجيزة وتمت محاكاة إطفاء الحريق في المبنى كما قامت الوحدة العلاجية بدورها في محاكاة إسعاف الحالات المصابة على الفور ، وأضافت سيادتها أن قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون قام بتصوير تجربة الاخلاء كاملة لعمل فيديو وثائقي.

كما حضر التجربة الدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، الدكتورة حنان حسن رئيس قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون ، الأستاذة الدكتورة أمل عبد الخالق الاستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث ، ومحمد هاشم امين الكلية و محمد ابو حطب مدير امن الكلية ومجموعة طلاب من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون الذين شاركوا بتصوير الأحداث بقيادة الدكتور أحمد السعدني ، والدكتور علي خالد علي عويس ، ومجموعة من الطلاب تحت اشراف د. منى ابو وردة مدير رعاية الشباب بالكلية .