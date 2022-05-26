شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان العلوم.. والإعدادية "القرآن والثقافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الخميس 26 مايو، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الفضل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادة العلوم، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتى القرآن الكريم والثقافة الاسلامية.

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة اللغة العربية الورقة الأولى "النحو والصرف.

وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، الثلاثاء 31 مايو 2022.