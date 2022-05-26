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الكهرباء تطلق خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع عبر المنصة الإلكترونية

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 24 خدمة للمشترك.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنه تم تفعيل خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه و استخراج كارت بدل تالف أو فاقد  بالإضافة إلى خدمة تغيير اسم صاحب العداد "تنازل عن العداد" و  تغيير نوع النشاط و استبدال عداد بقدرة أكبر وجدولة مديونية على أقساط و تعديل توصيلة و  توصيل تيار مؤقت و تصحيح اسم أو بيانات.

وقال  حمزة ، انه بعد الانتهاء من اطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه التى يبلغ عددهم ما يقرب من 24 خدمة أصبح المواطن ليس فى حاجة للذهاب لشركات توزيع الكهرباء تماما ، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات و سداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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