شكرا لقرائتكم خبر عن تؤهل خريجيها لكتابة المصحف ومراجعته.. تعرف على مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف انطلاق "مدرسة الإمام الطيب"؛ لحفظ القرآن الكريم ، منذ أكثر من عام، وهى عبارة عن دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار المستوى الذي يناسبه، وتقوم المدرسة على عدد من المشاريع منها:

مشروع تخريج مدرسين من الطلاب الوافدين في تخصص التجويد والقراءات من خريجي مدرسة الإمام الطيب.

ويهدف هذا المشروع إلى انتقاء الطلاب النابغين المتقنين الذين لديهم مهارة التدريس بمنحهم الفرصة للتدريس بمدرسة الإمام الطيب وصقل مواهبهم، والارتقاء بمستواهم التعليمي ليكونوا بذلك قد جمعوا بين تحصيل العلم وتدريسه للغير، ويحصلون على شهادة خبرة تدريسية في تخصص التجويد والقراءات تساعدهم على القيام برسالة الأزهر في بلدان العالم أجمع.

مشروع مصحف الأزهر المرتل لقراء العالم الإسلامي من خريجي مدرسة الإمام الطيب

ويهدف إلى انتقاء الطلاب المتقنين حفظا وتلاوة من ذوى الأصوات الحسنة من كل دولة لتسجيل مصحف مرتل في رحاب الجامع الأزهر الشريف على أن يكون هذا المصحف هدية من الأزهر الشريف لهذه البلاد يذاع في وسائل الإعلام الخاصة بدولتهم، ويسمى مثلا مصحف الأزهر المرتل لقراء ماليزيا مثلا ، يقوم بتسجيله الحفظة المتقنون من قراء ماليزيا من خريجي مدرسة الإمام الطيب، مصحف الأزهر المرتل لقراء نيجيريا مثلا، يقوم بتسجيله الحفظة المتقنون من قراء نيجيريا من خريجي مدرسة الإمام الطيب. وهكذا في كل الدول ، ويشترك في تسجيل المصحف الواحد عدد من قراء كل دولة المشهود لهم بالحفظ والإتقان وحسن الصوت، وذلك بعد إجازتهم بإسناد الرواية التي سيقرؤون بها المصحف الصوتى، وهذه المصاحف الصوتية يشرف على الاستماع إليها وإجازتها لجنة مكونة من بعض أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبعض أعضاء الهيئة العلمية لمدرسة الإمام الطيب، وبعض الأساتذة من كلية القرآن الكريم بطنطا، وعضو من كبار قراء الإذاعة والتلفزيون لضبط الأداء النغمي والصوتي للقراء.

مشروع تخريج مراجع للمصحف من خريجي مدرسة الإمام الطيب

ويهدف المشروع إلى تخريج عدد من مراجعي المصحف الشريف من الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة الإمام الطيب، وذلك لمن حصل على إجازة بالقراءات العشر الصغرى أو الكبرى مع حفظه وإتقانه وفهمه لمتون رسم المصحف ومتون الفواصل وعد الآي المقررة على طلاب معاهد القراءات بالأزهر الشريف، وما تراه الهيئة العلمية للمدرسة من إضافة متون أخرى. على أن يكون هناك فترة تدريبية للطلاب المستهدفين من هذا المشروع بلجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف لمدة سنة كاملة، ويتم تقييمهم وفق ما تراه لجنة مراجعة المصحف الشريف. ويكون القرار النهائي لصلاحيتهم كمراجعين للجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

مشروع تخريج كاتب للمصحف الشريف بالرسم العثماني من خريجي مدرسة الإمام الطيب

ويستهدف هذا المشروع الطلاب الحفظة المتقنين من ذوي الخط الحسن لتنمية موهبتهم وصقل مهاراتهم في كتابة المصحف الشريف؛ ليقوموا بعد ذلك بكتابة مصاحف لبلادهم بالرسم العثماني، تتم مراجعتها بعد ذلك عن طريق لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

كما يهدف المشروع لتخريج عدد من الطلاب الحفظة المتقنين من خريجي مدرسة الإمام الطيب لتمثيل بلادهم في المسابقات الدولية والعالمية للقرآن الكريم، وذلك بتأهيل الطلاب لمعرفة مواضع التشابه اللفظي في القرآن الكريم بعد الحفظ وضبط القراءة ضبطا تاما وتحسين الأداء الصوتي بقصد التأهيل للمسابقات العالمية والمحافل الدولية.