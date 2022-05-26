شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مستعدون لمواجهة جدرى القرود ونعمل على استيراد لقاحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادت التامة لمواجهة أي حالات قد تظهر مصابة بمرض جدرى القرود، قائلاً:"نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون في المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية".

ودعاالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى اتباع عدد من الإجراءات الضرورية لتجنب الإصابة بالفيروس، مثل تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمله، وعزل المرضى المصابين عن الآخرين، وغسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام الكحول، واستخدم أدوات الوقاية الشخصية، وإجراء الحجر البيطري على الحيوانات المصابة.

يذكر أن مرض " جدرى القرود" هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، ويعكف العلماء على دراسته منذ سنوات طويلة.